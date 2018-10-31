Радия Хабирова попросили заняться главой Гафурийского района Башкирии

Если за 2016 год средняя зарплата в Башкирии увеличилась на 7%, то в Гафурийском районе этот показатель, наоборот, опустился на 9 позиций - с 46 на 55 место. Смертность трудоспособных граждан в Гафурийском районе за 2016 год по сравнению с 2015 годом повысилась в 1,9 раза. Смертность от отравления алкоголем за 2016 год по сравнению с 2015 годом в республике снизилась в 1,7 раза, а в Гафурийском районе она, наоборот, повысилась втрое. И в общем показателе смертности по районам Гафурийский район в лидерах, сообщается в письме.