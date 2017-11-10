В Башкирии деревня оказалась без транспортного сообщения

В деревню Мендим Гафурийского района Башкирии уже больше года не ездят автобусы. Люди вынуждены добираться до других населенных пунктов на попутных автомобилях или заказывать такси. И это касается даже школьников.

Как рассказали Медиакорсети жители деревни, раньше автобусы из деревни уходили два раза в неделю. Помимо этого приезжал школьный автобус, который возил детей в Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат.

- В деревне Мендим у меня живет племянница, которая учится нашей гимназии-интернате, - рассказала Медиакорсети жителя поселка Красноусольский Нажиба Валеева. - Школьный автобус не ездит с весны, и проблема не решается. Племянница вынуждена либо у меня оставаться, либо мы ее на попутках отправляем.

С наступлением зимы проблема рискует обостриться. По словам местных жителей, дороги здесь от снега практически не чистятся и выехать из деревни станет просто невозможно.

- Люди даже продукты не смогут купить, - возмущается Нажиба. - Магазинов в деревне нет, разбитая без асфальта дорога, ночью - темнота полная - ни на одном столбе нет освещения. Как там жить вообще непонятно, а главе района, по-моему, уже все равно.

Глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров существование транспортной проблемы отрицает полностью.