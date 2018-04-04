В Башкирии в суде по квартире матери главы района всплыли новые подробности

Сегодня об этом сообщили в свежем номере «МК в Башкортостане» в статье «Когда власть – всласть». Не будем пересказывать всей статьи, сообщим лишь те новые подробности, которые вскрылись в ходе судебного заседания.

- В судебном деле даже фигурируют некоторые медики из ЦРБ, которые в 2014 году состряпали липовую справку о том, что она (мать главы Гафурийского района Рамиля Бухарова - прим.) является лежащей больной, в тот момент, когда матери главы района бесплатно оформляли 3- комнатную квартиру, - сообщает издание. - В 2017 году, когда уже Межрайонный Следственный комитет докопался до истины, они признались, что они такую справку подписали под давлением.

- В декабре 2012 года к главе сельсовета Марсу Абельгузину обратилась жительница села Утяково Райхана Бухарова с просьбой предоставить жильё, - цитирует издание обвинительное заключение. - Глава муниципалитета зная, что она не нуждалась в улучшении жилищных условий и не состояла в списках очередников, подписал с ней договор социального найма квартиры, площадью 68 квадратных метров в поселке Красноусольский. Спустя месяц, обвиняемый без законных на то оснований, вынес постановление о передаче указанной квартиры в собственность заявителя. Своими незаконными действиями глава сельского поселения причинил муниципалитету ущерб в сумме около 2,7 млн. рублей.

- Пожалуй, самое отвратительное в этой истории, что из злополучной квартиры, доставшейся отпрыску районного начальника, буквально вышвырнули семью из шести человек, которые 10 лет тщетно пытались это жилье приватизировать, - отмечают журналисты «МК в Башкортостане».

Также издание напоминает о другом случае, когда квартиру получил родственник местного председателя суда.

Также сообщается о том, что в районе два года проходили митинги, а депутаты предыдущего созыва районного Совета вынесли решение об отправке главы района в отставку. Но она не состоялась.

Надо сказать, что этому району "везет" с конфликтами. Гафурийский район Башкирии известен по двум резонансным инцидентам, связанным со стрельбой.

В июле 2010 года местный фермер выстрелил в ногу главе района Ахату Шагиеву в целях «самообороны». Фермер заявил тогда об угрозах со стороны чиновника в его адрес в ходе конфликта из-за сельхозугодий.

В октябре 2015 года местный житель обстрелял из охотничьего ружья припаркованную «Тойоту» главы района Рамиля Бухарова (сменившего на посту Ахата Шагиева – прим.). В этот момент в машине никого не было. «Красноусольский стрелок» Фарит Сафин сам сдался полиции и объяснил свой поступок желанием «привлечь внимание» к проблемам в районе из-за произвола местных властей.

Глава района Рамиль Бухаров тогда в интервью изданию Proufu.ru высказался в том духе, что не понимает, зачем «защищать этого преступника», который к тому же «задерживал строительство домов». В ноябре 2016 года решением Верховного суда Башкирии его слова были признаны клеветой, и глава района должен был опубликовать опровержение и выплатить Сафину компенсацию морального вреда. Решение суда, по словам Сафина, не выполнено до сих пор.