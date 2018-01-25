В Гафурийском районе разгорается скандал вокруг жилья для матери главы

В Гафурийском районе Башкирии разгораются скандалы, связанные с муниципальной недвижимостью. Жилье, которое забирают у обычных жителей, достается родственникам главы района и районного судьи, утверждают жители района.

Семья из шести человек из поселка Красноусольского потеряла свою квартиру в доме на ул. Киекбаева, 50а пять лет назад. Тогда Гафурийский межрайонный суд вынес решение об их выселении из жилья и прекращении права на заключение договора соцнайма.

- Трехкомнатную квартиру мы получили в 1998 году, когда мой бывший муж был официально приглашен на работу главным инженером Красноусольского стекольного завода из Узбекистана, - рассказала Медиакорсети жительница поселка Красноусольский Ольга Давудова. - Статус нашего дома до конца не был определен, нас зарегистрировали и продолжали оформлять временную прописку. Мы жили в этой квартире более 10 лет, исправно платили коммунальные услуги. Затем завод обанкротился, муж вынужден был уволиться. Мы неоднократно предпринимали попытки выкупить квартиру, но получали ничем не мотивированный отказ.

Через некоторое время администрация поселка Красноусольский начала предпринимать попытки выселения семьи из квартиры. Удалось это сделать не сразу. Однако в 2012 году Гафурийский межрайонный суд все-таки вынес решение о прекращении прав семьи на жилплощадь, и ее выселили. Практически сразу после этого в администрацию поступило заявление с просьбой о покупке данной квартиры от гражданки Райханы Бухаровой - матери главы района Рамиля Бухарова (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.). По договору социального найма (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.), который, кстати, был по документам оформлен даже на день раньше подачи Бухаровой заявления, в квартиру вселился и сам глава района. В 2013 году постановлением Красноусольского сельсовета квартира передана Бухаровой в собственность (копия постановления и договора имеется в распоряжении Медиакорсети). При этом жилье площадью 68 кв м досталось женщине чуть более чем за 72 тысячи рублей при рыночной стоимости в 2,5-3 млн руб. Затем она дарит квартиру своему внуку Вильсуру - сыну главы района (копия договора дарения имеется в распоряжении Медиакорсети), в собственности которого она находится и поныне.

Примечательно, что сам глава района в данной ситуации остался вне наказаний и подозрений. Следственный комитет в сентябре этого года возбудил уголовное дело по ч. 2 ст 285 (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего главы сельсовета Красноусольска Марса Абельгузина. Потому что подписывал всего документы именно он. В возбуждении уголовного дела в отношении Рамиля Бухарова было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура отменила данное решение, материалы возвращены для проведения дополнительной проверки.

- Вот так, росчерком пера и окриками на подчиненных ему людей, не поднимаясь с кресла, Бухаров может получить миллионные барыши, а заодно вершить судьбы простых людей, как я и члены моей семьи, - возмущается Ольга.

Незаконно жилье получили не только родственники главы района, но и судьи, который вынес решение о выселении - Руслана Камалова, сообщили Медиакорсети общественники. Как установила прокуратура республики в ходе проверки, незаконно бесплатно получила жилье по соцнайму Сарва Ахмадеева, по словам общественников - мать судьи. В 2013 году ей дали квартиру в поселке Красноусольском на ул. Гагарина, д1. Сейчас материалы проверки направлены в следственный комитет для организации проверки.

Глава района Рамиль Бухаров заявил Медиакорсети, что категорически не согласен с обвинениями в свой адрес. По его словам, никаких нарушений в выдаче жилья допущено не было, а его недоброжелатели уже не в первый раз обращаются в СМИ, их мотивы ему непонятны.

- Вообще сейчас идет следствие, вот пусть следствие и разберется, - заявил он Медиакорсети, пообещав затем подготовить официальный комментарий на письменный запрос.