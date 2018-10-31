Ростислав Мурзагулов объяснил, как власть в Башкирии будет общаться с гражданами

Назначенный вчера председателем Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов объяснил Медиакорсети, какие задачи стоят перед ним в новом качестве.

- Прежде всего предстоит организовать систему работы с населением, основанную на современных цифровых решениях, - сказал Ростислав Мурзагулов. – Работать, как раньше, в одну сторону – говоря о позиции власти гражданам, уже нельзя. Надо слышать граждан, каждый из нас является источником информации, запроса к власти, чаще проблемного.

Если представить себе, например, яму возле вашего двора, которая портит вам жизнь, то на этом примере система будет работать так. Вы написали о проблеме главе республики, главе муниципалитета - по системе обращения граждан, в соцсети или в СМИ. Этот запрос автоматически или полуавтоматически попадает в систему, которая фиксирует дальнейшие действия чиновника.

Ему дается на первичный ответ от 3 до 24 часов, ответ должен выглядеть примерно так: на место выехали специалисты, чтобы оценить ситуацию. Затем дается еще 8 суток, чтобы ответить по существу: мол, яма залатана, вот фотография. Либо: яму пока залатать не можем, но в течение 14 дней залатаем.

На всех этапах всё происходит открыто, и может быть освещено средствами массовой информации.

Всё это – запросы граждан и реакция власти - попадает под контроль, и в дальнейшем влияет на рейтинг главы муниципалитета или чиновника другого ранга, например, министра (если проблема шире и запрос направлен к нему).

Примерно так выглядит алгоритм работы с обращениями граждан. Фото: Mkset.ru

- Рейтинг чиновников будет влиять на кадровые решения, - объясняет Ростислав Мурзагулов. – То есть большой «Башинформ»* - это не суперСМИ, которое будет все время хвалить Радия Хабирова, а большая информационная система, в которой любые действия чиновников будут открытыми, а граждане смогут эффективно и непосредственно влиять на повышение собственного уровня жизни.

По словам Ростислава Мурзагулова, новые информационные решения, в том числе система мониторинга соцсетей «Инцидент», будут представлены главам администраций городов и районов на семинаре, который пройдет завтра в Уфе.

*С чего все началось

Врио главы Башкирии Радий Хабиров 30 октября подписал Указ, согласно которому государственные средства массовой информации, издательства, киностудии, предприятия по развитию коммуникационных технологий и связи объединяются под координацией государственного предприятия — АО «Башинформ», председателем Совета директоров которого назначен Ростислав Мурзагулов.