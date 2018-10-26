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ВКонтакте проводит конкурс сервисов на платформе VK Apps

26 октября 2018, 09:35
Работы принимаются до 25 января. Общий призовой фонд состязания составляет 2 миллиона рублей.

Участникам конкурса необходимо создать сервис на платформе VK Apps, который отвечает критериям для размещения в каталоге. Оцениваться будут оригинальность и востребованность идеи, продуманность сервиса, его техническая реализация и дизайн.

Лучшие работы определятся в каждой из пяти номинаций: «Лучший сервис онлайн-продажи товаров и услуг», «Лучший сервис, основанный на геопозиции пользователя», «Лучший информационный/справочный сервис», «Самый технологичный сервис», а также «Лучший сервис по мнению пользователей» — голосование пройдёт с 25 по 31 января в сообществе VK Apps (vk.com/vkappsdev) и на сайте журнала Inc.Russia.

Победители каждой номинации получат по 300 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые места, — сертификаты на рекламу на 100 тысяч рублей. Все условия и новости конкурса, а также техническую документацию можно найти тут.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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