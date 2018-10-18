ВКонтакте изменился сервис «Закладки»

ВКонтакте полностью перезапустил сервис «Закладки». После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках.

Публикации появятся в закладках, если пользователь добавит их нажатием на знак звёздочки или на кнопку «Добавить в закладки». При этом записи, фото и видео с отметками «Нравится» теперь будут отображаться в разделе «Понравилось» в ленте новостей.