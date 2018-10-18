ВКонтакте изменился сервис «Закладки»

Раздел полностью приватный и отображается только для самого пользователя.
ВКонтакте полностью перезапустил сервис «Закладки». После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках.
Публикации появятся в закладках, если пользователь добавит их нажатием на знак звёздочки или на кнопку «Добавить в закладки». При этом записи, фото и видео с отметками «Нравится» теперь будут отображаться в разделе «Понравилось» в ленте новостей.
В обновлённых «Закладках» стало проще ориентироваться: записи, статьи, ссылки, видео, товары — каждый материал попадает в свою категорию, а также во вкладку «Все закладки». Пользователи легко настроят раздел под свои нужды при помощи меток, которые можно создавать, редактировать и прикреплять к сохранённым публикациям. А блок «Страницы» поможет быстро перейти к интересному профилю или сообществу.