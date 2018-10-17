В мобильном приложении ВКонтакте появилась тёмная тема

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас она работает на iOS, но скоро появится и на Android.
ВКонтакте выпустила специальную тёмную тему для мобильного приложения социальной сети. Сейчас новинка есть в версии для iOS, но совсем скоро станет доступна для Android. Обновление поможет пользователям защитить зрение в помещениях без освещения и в тёмное время суток.
Чтобы установить тёмную тему, нужно выбрать пункт меню «Внешний вид» в настройках приложения.
Для создания тёмной темы разработчики переработали более 300 экранов и 2000 различных файлов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей