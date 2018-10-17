В мобильном приложении ВКонтакте появилась тёмная тема

ВКонтакте выпустила специальную тёмную тему для мобильного приложения социальной сети. Сейчас новинка есть в версии для iOS, но совсем скоро станет доступна для Android. Обновление поможет пользователям защитить зрение в помещениях без освещения и в тёмное время суток.