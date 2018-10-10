Пользователи ВКонтакте смогут проверить теорию шести рукопожатий

Сегодня, 10 октября, пользователи ВКонтакте смогут проверить, через сколько рукопожатий они знакомы с известными персонами. К своему 12-летию, которое отмечается 10 октября, компания запускает приложение «Теория рукопожатий».

Приложение «Теория рукопожатий» позволяет определить, какое количество друзей отделяет пользователя от знакомства со звездой. Игрок может построить связь до более чем 200 знаменитостей из различных сфер: блогеров, музыкантов, актёров, спортсменов, юмористов и бизнесменов. Среди известных личностей в приложении: Юрий Дудь, Данила Поперечный, Илья Прусикин, Хабиб Нурмагомедов, Монеточка, Олег Тиньков, Oxxxymiron, Карина Сычёва, Наталья Водянова, Тина Канделаки, Филипп Киркоров и многие другие. «Теория рукопожатий» доступна вот здесь.