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Из администрации главы Башкирии уходит Максим Михайлов

26 октября 2018, 14:57
С понедельника уже не будет работать в администрации.

Максим Михайлов курировал в ранге заместителя руководителя администрации главы Башкирии с 2014 года вопросы взаимодействия со СМИ, политическими партиями, конфессиями и проведение выборов. Сегодня, 26 октября, он работает в этой должности последний день, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после выхода из отпуска.

Максим Михайлов подтвердил, что с понедельника уже не будет работать в администрации.

Последние кадровые перестановки в Белом доме - назначение на пост руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина и его заместителя Рината Баширова.

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