Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов

Сегодня, 24 октября, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о новом назначении.

Заместителем руководителя администрации главы республики назначен Ринат Баширов.

Напомним, сегодня же Радий Хабиров назначил руководителем своей администрации Александра Сидякина.

Для справки

Ринат Рашитович Баширов родился 19 июня 1968 года в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1987 году инспектором участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. Затем работал госналогинспектором и старшим госналогинспектором, заместителем, начальником отдела регионального управления ФНС.

В 2001 году перешел на работу в министерство финансов Башкирии на должность начальника отдела прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Министерства финансов РБ.

С 2006 года стал снова работать в Управлении ФНС в должности заместителя руководителя Управления ФНС по РБ.

В 2007–2008 годах – заместитель министра финансов РБ.