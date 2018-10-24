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В Башкирии будет неожиданно тепло и дождливо

24 октября 2018, 10:31
Температура воздуха днем в ближайшие дни поднимется до +17°C.

В ближайшие дни в республике будет дождливая и прохладная погода, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

Сегодня, 24 октября, ночью местами пройдут небольшие дожди по северу до умеренных. Ветер будет юго-западным умеренным с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +7+12°C, ночью опустится до +1+6°C.

В четверг и пятницу, 25 и 26 октября, по республике также пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных. Ветер южный и юго-западный с порывами до сильного. Температура ночью будет от +2+7°C, днем поднимется до +12+17°C 25 октября и +8+13°C 26 октября.

Сейчас в республике юго-восточный ветер 2 м/с, +9°C. Давление 737 мм. рт. ст.

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