В Башкирии будет неожиданно тепло и дождливо

В четверг и пятницу, 25 и 26 октября, по республике также пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных. Ветер южный и юго-западный с порывами до сильного. Температура ночью будет от +2+7°C, днем поднимется до +12+17°C 25 октября и +8+13°C 26 октября.