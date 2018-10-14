В Башкирии вновь похолодает

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Согласно сведениям синоптиков, в республике ожидается облачная погода с небольшим дождем в разных районах.
14 октября ожидаются осадки, ветер северный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь, возможен снег. На дорогах дымка с видимостью 1-2 км. Температура воздуха понизится до +6 градусов днем.
В понедельник характер погоды не изменится, однако местами похолодает до -11.
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