Погода в Башкирии: Синоптики обещали дождь со снегом

Сегодня, 6 октября, по Башкирии и в Уфе прогнозируется ухудшение погоды. Как считаю специалисты Башгидромета, в некоторых районах даже может пройти дождь со снегом.

На территории всей республики будет облачно, пройдет небольшой дождь, а кое-где еще и со снегом.

Утром на дорогах возможно сокращение видимости до 1 километра из-за дымки при несильном северо-западном ветре со скоростью до 10 метров в секунду. При этом в течение дня могут быть порывы ветра до 17 метров в секунду.