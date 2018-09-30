В Башкирию придут дожди и минусовая температура

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О погодных изменениях сообщили синоптики Башгидромета.
Если 30 сентября в Башкирии возможны лишь кратковременные дожди и небольшое ухудшение видимости на дорогах до 2 км, то 1 октября в республику придет резкое похолодание. Так, 30 сентября, ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду, а температура воздуха днем составит +7...+12°, на юге Башкирии до +17°.
1 октября ночью столбик термометра опустится до -1…+4°, днем воздух прогреется до +8…+13°, сообщают синоптики Башгидромета.
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