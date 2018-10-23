Врио мэра извинился перед уфимцами за транспортный коллапс

- В начале хочу остановиться на вопросе, который актуален именно сегодня - это пассажирские перевозки. Я хотел бы принести извинения перед гражданами, что мы испытываем определенные сложности, но они поправимы. Необходимо организовать работу с перевозчиками, закрыть часть маршрутов и где необходимо усилить определенные маршруты - усилить. Также должен быть проведен мониторинг тех мест, где маршруты отсутствуют вообще. Главам районов на местах - реагировать и организовать работу в усиленном режиме.