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Врио мэра извинился перед уфимцами за транспортный коллапс

23 октября 2018, 09:52
Салават Хусаинов поднял вопрос пассажирских перевозок.

Сегодня утром, 23 октября, Салават Хусаинов на оперативном совещании в городской мэрии рассказал о дорожной ситуации на улицах Уфы и когда транспортный коллапс завершится.

- В начале хочу остановиться на вопросе, который актуален именно сегодня - это пассажирские перевозки. Я хотел бы принести извинения перед гражданами, что мы испытываем определенные сложности, но они поправимы. Необходимо организовать работу с перевозчиками, закрыть часть маршрутов и где необходимо усилить определенные маршруты - усилить. Также должен быть проведен мониторинг тех мест, где маршруты отсутствуют вообще. Главам районов на местах - реагировать и организовать работу в усиленном режиме.

Напомним, по предварительной информации, 23 октября уфимцы не смогли дождаться несколько десятков маршрутов.

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#Новости#Дорога#Виктория Куприянова#Город
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