В мэрии Уфы назвали сроки для изменения ситуации с пассажирским транспортом
Сегодня, 09:03ГородТатьяна МайороваФото: Башинформ
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Уже к концу недели столичные чиновники должны сказать, когда смогут покончить с нелегальными перевозчиками.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 16 октября, на оперативном совещании в Уфе врио главы города Салават Хусаинов потребовал представить ему до конца текущей недели конкретный план мероприятий по исправлению ситуации на рынке пассажирских перевозок в городе.
Напомним, накануне , 15 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал срочно избавиться от нелегальных перевозчиков. сравнив текущую ситуацию с Техасом.
- Мне нужен от вас конкретный, поэтапный план действий, разработанный совместно с контрольными органами, - отметил сегодня Салават Хусаинов.
При этом он попросил не расписывать отдельные шаги, а сформулировать именно реальный план действий, способных повлиять на ситуацию.
Задание врио главы города должно быть выполнено до 14.00 в пятницу, 19 октября.
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