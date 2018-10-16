В мэрии Уфы назвали сроки для изменения ситуации с пассажирским транспортом

Сегодня, 16 октября, на оперативном совещании в Уфе врио главы города Салават Хусаинов потребовал представить ему до конца текущей недели конкретный план мероприятий по исправлению ситуации на рынке пассажирских перевозок в городе.

Напомним, накануне , 15 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал срочно избавиться от нелегальных перевозчиков. сравнив текущую ситуацию с Техасом.

- Мне нужен от вас конкретный, поэтапный план действий, разработанный совместно с контрольными органами, - отметил сегодня Салават Хусаинов.

При этом он попросил не расписывать отдельные шаги, а сформулировать именно реальный план действий, способных повлиять на ситуацию.