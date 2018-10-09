Салават Хусаинов прокомментировал укладку асфальта прямо в лужи

Сегодня, 9 октября, Салават Хусаинов во время оперативного совещания в городской мэрии прокомментировал жалобы уфимцев на сотрудников ЖЭУ, укладывающих асфальт прямо в лужи.

- Все можно до абсурда довести! Надо понимать, есть технология укладки литого асфальта: там высушивают старый асфальт и новый укладывают, - отмечает Салават Хусаинов. - Коллеги, необходимо соблюдать технологии работы. Если это не в вашей компетенции, то просите помочь тех, кто за это отвечает. Вот из-за чего технологии нарушаются и жители недовольны.