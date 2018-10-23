В Башкирии возьмут на учет семьи с детьми, в которых есть оружие

По официальным данным, почти треть образовательных организаций в Башкирии(а это больше тысячи!) не имеют систем видеонаблюдения. Между тем, за последние пять лет на создание безопасных условий обучения из бюджетов всех уровней было выделено почти 1,5 млрд рублей. В этом году предполагается выделение ещё 116 млн рублей. Однако, как показывает практика, этого пока недостаточно.