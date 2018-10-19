Директор пострадавшей школы в Башкирии о стрелке из Керчи: «Если задумал – совершит»

18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур после нападения на керченский политехнический колледж, где четверокурсник расстрелял студентов и устроил взрыв, а затем покончил с собой.

Медиакорсеть связалась с участниками похожего ЧП, которое произошло в башкирском городе Стерлитамаке в апреле текущего года.

Напомним, в тот день 17-летний ученик коррекционного класса Артем явился в школу и внезапно набросился с канцелярским ножом на учительницу информатики и одноклассников, ранив педагога и двух девочек. Затем он плеснул бензином на парты и пол и поджег их. Поднялась паника, школьники устремились к выходу, а сам «террорист» Артем попытался покончить с собой, ранив себя канцелярским ножом в шею. К счастью, все участники стерлитамакской драмы выжили. Позднее активно обсуждалась тема о том, что таким образом Артем мог отомстить одноклассникам, которые унижали его и насмехались.

Сейчас раненые девочки закончили школу и поступили на учебу дальше.

По словам директора школы №1 Стерлитамака Натальи Муратовой , трагедию в Керчи и школьники и педагоги стерлитамакской школы №1 приняли очень близко к сердцу, что и неудивительно, ведь всего полгода назад они пережили подобное ЧП, пусть и с менее тяжкими последствиями.

- Мы работаем в обычном режиме, уроки идут, меры безопасности детей в школе обеспечены в соответствии со всеми требованиями, - рассказала Медиакорсети Наталья Муратова.

По ее словам, следствие до сих пор идет, о том, где сейчас находится Артем, информации нет. По последним данным, он должен был пройти психиатрическую экспертизу.

- Насколько я знаю, следствие все еще продолжается. Я это точно знаю, ведь я тоже нахожусь под следствием за халатность, - рассказала директор школы.

После апрельского ЧП в стерлитамакской школе №1, как и по всей стране, конечно же, много обсуждали происшедшее. И, к сожалению, пришли к неутешительным выводам.

- Сложно сказать, что еще нужно сделать, чтобы предотвратить подобные случаи впредь. Мы с коллегами склоняемся к мысли, что никакие меры безопасности не помогут уберечь от беды, если человек твердо задумал совершить такой поступок. Если задумал - сделает, придумает, как осуществить задуманное, - поделилась наболевшим Наталья Ринатовна.

По ее мнению, все-таки в деле профилактики подобных происшествий в будущем заглавная роль должна принадлежать семье подростка.

- Понимаете, может, кто-то со мной и не согласится, но ведь я – сама мама, поэтому могу рассуждать не только как педагог, но и как родитель. Лично у меня в процессе воспитания собственных детей никогда не возникало каких-либо претензий к школе или вузу. Я осознаю, что воспитание моих детей, прежде всего, зависит от меня, как от мамы, - говорит Наталья Ринатовна.

Такого же мнения придерживается и мама одной из девочек, которые 18 апреля во время нападения Артема на класс получили ножевые ранения. Юля Фролова после лечения смогла сдать экзамены, закончила школу и поступила в колледж, учится на лаборанта-оператора.

- Мы дома плакали, когда услышали про керченскую трагедию. Страшно представить, что там у них было. Вспоминали и свои переживания, когда такое же ЧП случилось в нашей школе и потом выяснилось, что наша девочка в больнице, - призналась Медиакорсети Светлана Владимировна, мама Юли Фроловой. – Я общаюсь в родителями второй пострадавшей тогда девочки Васили, они в таком же состоянии. Очень надеемся, что это событие было самым страшным событием в жизни наших детей, и больше ничего похожего с ними не случится.

Медиакорсеть еще раз выражает соболезнования в связи с трагедией в Керчи.