В школах и садах Уфы ужесточат меры безопасности после трагедии в Керчи
Сегодня, 10:12ОбществоРустэм Башкирцев
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Об этом заявил Салават Хусаинов.
В школах и детских садах столицы Башкирии ужесточат меры безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Таким образом, власти попытаются исключить повторение трагедии, которая случилась 17 октября в Керчи, когда подросток расстрелял сверстников и запустил самодельное взрывное устройство.
О внеплановых проверках рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Салават Хусаинов.
Напомним, трагедия произошла в Керченском политехническом колледже. По имеющимся на сегодняшний день данным, один из подростков учреждения устроил кровавую бойню, в результате которой погибло 20 человек, более 50 пострадали, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Расследованием всех причин и обстоятельств трагедии занимаются следователи.
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