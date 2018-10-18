В школах и садах Уфы ужесточат меры безопасности после трагедии в Керчи

Напомним, трагедия произошла в Керченском политехническом колледже. По имеющимся на сегодняшний день данным, один из подростков учреждения устроил кровавую бойню, в результате которой погибло 20 человек, более 50 пострадали, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Расследованием всех причин и обстоятельств трагедии занимаются следователи.