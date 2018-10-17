В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв – есть погибшие

По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, в сторону колледжа едет огромное количество машин с мигалками. Известно, что значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, при взрыве пострадали около 70 человек. Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек. Есть информация о 10 погибших.