В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв – есть погибшие
Сегодня, 15:22ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, сообщает «ТАСС». В результате взрыва есть погибшие и много пострадавших.
По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.
Очевидцы сообщают, в сторону колледжа едет огромное количество машин с мигалками. Известно, что значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.
По данным источника в правоохранительных органах, при взрыве пострадали около 70 человек. Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек. Есть информация о 10 погибших.
Рассматриваются все версии взрыва, по одной из них мог взорваться газовый баллон.
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