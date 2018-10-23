Подводные камни транспортной реформы: Что происходило сегодня в Уфе и Благовещенске

В самом автобусе не было кондуктора, чтобы оплатить за проезд, приходилось прорываться через всю толпу до водителя автобуса. Автобусов стало меньше, на остановках долго не стоим, но проблема никуда не делась. Если взять автобус, в котором я сегодня добиралась, он в ужасном состоянии, много народу, кондуктора нет и очень медленный (не все, конечно, автобусы «Башавтотранса» в таком состоянии, но сегодня был такой). И пробки никуда не делись.