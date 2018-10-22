На должность мэра Уфы осталось девять претендентов

- Считаю, что шум вокруг всего лишь одного кандидата в мэры города Уфы по крайней мере преувеличен, слухи про существование башкирского Черномырдина, скорее всего, лишь пиар-ход. Во первых, я считаю, что городу не нужен возрастной глава администрации, так как здесь необходимо принятие оперативных и взвешенных решений, во-вторых, мой опыт не только сопоставим, по работе в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора, но и больше, и гораздо глубже, так как мой отдел занимался живой работой, надзором за крупнейшими предприятиями Башкортостана, такими, как «Башнефть», «Газпром» и УМПО. Сейчас возглавляемое мной предприятие является основным конкурентом предприятия «Газпром-газораспределение-Уфа», в части технического обслуживания и диагностирования газопроводов. Мой опыт работы на госслужбе, промышленных предприятиях Уфы, городском Совете города Уфы, и полученные знания позволят достойно руководить уфимской администрацией.