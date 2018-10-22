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На должность мэра Уфы осталось девять претендентов

22 октября 2018, 13:19
Остальные кандидаты были отсеяны после проверки документов.

В конкурсе на должность главы администрации Уфы из 28 претендентов осталось лишь девять. Сообщение об этом разместил на своей странице в Instagram один из претендентов Рустам Хафизов.

На фотографии помечены плюсами фамилии тех, кого допустили до участия в конкурсе после проверки документов, поданных кандидатами на пост мэра Уфы. Среди них: Альбина Гайнанова, Руслан Зайнуллин, Артур Кабиров, Оле Котов, Ульфат Мустафин, Руслан Нуртдинов, Рамиля Саитова, Шамсулла Хабибрахманов и Рустам Хафизов.

- Остальные не прошли по документам, - пояснил Медиакорсети Рустам Хафизов. – Следующий этап – экзамен на знание законодательства. Он пройдет 26 октября в БАГСУ. А сам конкурс состоится 29 октября.

Напомним, по мнению некоторых экспертов, основным кандидатом на пост главы администрации Уфы является заместитель гендиректора ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа» Ульфат Мустафин, который в свое время работал управделами президента Башкирии одновременно с нынешним главой региона Радием Хабировым (тот в это же время был руководителем администрации президента Башкирии).

С этим мнением не согласен Рустам Хафизов (генеральный директор ООО «Газ-сервис» и депутат Госсобрания РБ):

- Считаю, что шум вокруг всего лишь одного кандидата в мэры города Уфы по крайней мере преувеличен, слухи про существование башкирского Черномырдина, скорее всего, лишь пиар-ход. Во первых, я считаю, что городу не нужен возрастной глава администрации, так как здесь необходимо принятие оперативных и взвешенных решений, во-вторых, мой опыт не только сопоставим, по работе в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора, но и больше, и гораздо глубже, так как мой отдел занимался живой работой, надзором за крупнейшими предприятиями Башкортостана, такими, как «Башнефть», «Газпром» и УМПО. Сейчас возглавляемое мной предприятие является основным конкурентом предприятия «Газпром-газораспределение-Уфа», в части технического обслуживания и диагностирования газопроводов. Мой опыт работы на госслужбе, промышленных предприятиях Уфы, городском Совете города Уфы, и полученные знания позволят достойно руководить уфимской администрацией.

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