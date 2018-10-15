Мнение: Мэром Уфы станет "башкирский Черномырдин" - Ульфат Мустафин

Похоже, Радий Хабиров заканчивает уфимское политиканство. Следующий мэр столицы Башкирии будет заниматься не едкими взаимными медийными уколами с администрацией региона, а тем, чем ему положено заниматься – городским хозяйством.

Этот вывод я основываю на той кандидатуре, которую я считаю кандидатурой от действующего главы республики. Это кандидатура – Ульфат Мустафин, заместитель гендиректора ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа. Почему я считаю, что именно он – от Хабирова, а значит, в ближайшие недели станет мэром Уфы? Все очень просто. Он подал документы именно после приезда Радия Фаритовича и именно у него есть серьезнейшее совпадение в карьерах с новым лидером республики. С 2003 года Мустафин и Хабиров почти одновременно пришли работать в том самом «молодежном» рахимовском призыве в администрацию. Мустафин стал Управляющим делами, Хабиров – Главой администрации. Ушли они тоже вместе, а значит, Рахимов считал Мустафина единомышленником больше Хабирову, чем самому себе.

Теперь о том, почему, на мой взгляд, Хабиров считает, что лучшим мэром для нас будет именно Ульфат Мустафин. Погрузившись в хозяйство столицы Подмосковья, Радий Хабиров очень четко понял, что мэр любого, даже крупного города должен вставать и засыпать только с одной мыслью – как получше, да поскорее почистить, залатать, подмести. Любое отвлечение от заданных целей на политические экзерсисы приводит к тому, что город утопает в снегу, грязи, пробках и многомиллиардных долгах.

Ульфат Мустафин – последний человек среди всего миллиона уфимцев, который будет изображать из себя великого политика. Этот вывод я сделал из общения с его коллегой по Газпрому, который знаком с Ульфатом Мансуровичем лет 25. Из этого общения я узнал, что Мустафин, например, в бытность главным инженером Уфагаза, прервал учебу во Франции, а именно в Париже, и прямо в белой рубашке с самолета рванул на Цыганскую поляну, которую из-за дождей никак не могли подключить к газу, а на носу была зима. Поляна «плавала» почти целиком, но решение он нашел. Трубы прокладывали с помощью специально арендованных ишимбайских экспериментальных болотоходов, водружая на них спецтехнику.

Это именно Мустафину Муртаза Рахимов сказал свою знаменитую крылатую фразу, открывая газопровод в Темясово – «ну, показывай, где баллон закопали?» Бабай никак не мог поверить, как можно было успеть за три месяца сделать объем работ, который рахимовское правительство оценивало в год. Мустафин смеется до сих пор – «видать, большой баллон мы закопали, до сих пор горит».

Мустафин, кстати, и перешел в Уфагаз по просьбе тогдашнего мэра – Ямалтдинова, в подчинении которого он работал раньше. Фидус Аглямович сказал, что у него полгорода на окраинах сидит без газа и нужен кто-то надежный, кто точно с этим быстро разберется. Мустафин и разобрался.

Он умеет придумывать что-то новое. Он первым применил в Башкирии метод продавливания при горизонтальных проколах. Эта инновация была применена под аэропортовской трассой, чтобы не перекрывать ее и не потратить миллион миллиардов. Он же – первым придумал в Башкирии горизонтально направленное бурение. Это было в начале двухтысячных, когда под Уфимкой случилась авария – всплыл газопровод и вся Шакша могла надолго остаться без газа.

Поэтому – лично я согласен, что пусть журналистам будет уже не так весело хрустеть попкорном, наблюдая за чемпионатом чудаков в исполнении глав города и республики. Зато у нас будет тот самый крепкий хозяйственник из Газпрома, и внешне чем-то похожий на Черномырдина, и, говорят, такой же шутник…

От редакции

Напомним, на пост мэра Уфы в настоящее время претендуют 29 человек. Пока в мэрии Уфы отказываются называть всех поименно. Конкурс на замещение должности пройдет 29 октября.

Справка

Мустафин Ульфат Мансурович, родился 4 мая 1959 года, БАССР, Чекмагушевский район, дер. Старо Ихсаново. В 1966 году поступил в первый класс Старо-Башировской средней школы Чекмагушевского района и в 1976 году закончил вышеуказанную школу.

В 1976 году поступил в Уфимский техникум легкой промышленности, на специальность техника-технолога. 4 мая 1977 года был призван на военную службу в ряды Советской Армии. 4 мая 19789 года был уволен из рядов СА. С мая 1979 года продолжил учебу в Уфимском техникуме легкой промышленности. В марте 1981 года закончил УТЛП, получил диплом по специальности техника-технолога хлопкопрядильной промышленности.

В целях получения служебного стажа начал трудовую деятельность с июня 1981 года в системе жилищно-коммунального хозяйства Кировского района в качестве слесаря 4 разряда, в ЖЭУ-40. Был переведен мастером, назначен начальником ЖЭУ-40, где проработал до марта 1991 года. В марте 1991 года был переведен на должность главного инженера Производственного треста жилищного хозяйства. С сентября 1991 года переведен в исполком Кировского райсовета, назначен заведующим отделом коммунального хозяйства. С сентября 1996 года был переведен на должность заместителя начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения г. Уфы.

Позже был переведен в ОАО «Газ Сервис», назначен на должность зам. директора по экономике, по капитальному строительству. С сентября 1999 года переведен на должность главного инженера филиала «Уфа Газ» ОАО «Газ Сервис». С октября 2003 года переведен в Администрацию Президента РБ. Назначен на должность Начальника финансово-хозяйственного управления.

С мая 2008 г. по сентябрь 2010 г. временно не работал. С сентября 2010 года принят на государственную службу и назначен помощником руководителя Приуральского управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору.