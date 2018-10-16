Стали известны имена всех кандидатов на должность мэра Уфы

Ранее в горсовете отказались сообщать имена кандидатов, ссылаясь на "этичность".

Впрочем, изучение все-таки представленного позже списка сразу помогло понять, у кого же будут эксклюзивы с конкурсных мероприятий. Среди кандидатов в мэры Уфы значится заместитель главного редактора ООО «Регион медиа» Наталья Вязовкина, имеющая отношение к сайту «Уфа1.ру». Еще один представитель СМИ, хотя и с рабочим уклоном - водитель МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» Руслан Ишмухаметов – поначалу подал документы, но потом по каким-то причинам сошел с дистанции.

Представители политических и общественных движений наверняка рассматривают конкурс на место мэра как годную площадку для своих выступлений. Среди них - руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов, генеральный директор ООО «Газ-сервис» и по совместтельству активный коммунист Рустам Хафизов, а также общественница и юрист, член Конгресса башкирского народа Рамиля Саитова, которая зарегистрировалась в трех ипостасях: как гендиректор ООО «Добрый день», юрист ИП Саитова и директор по совместительству ООО «ГРАЧ».

С Рамилей на юридические темы и не только сможет поговорить подполковник МВД в отставке Олег Смирнов, который прославился еще и как сочинитель своего гимна Уфы.

Творческую и интеллигентную части населения башкирской столицы намерены достойно представить известный музыкант, выступавший ранее с Земфирой, а ныне еще и предприниматель - директор ООО «Класс Менеджер-Уфа» Сергей Миролюбов, директор Башкирского лицея №136 Шамсулла Хабибрахманов, а также историки Азамат Янгалин и Валерий Тимирбулатов.

Как предприниматели представлены в списке такие уважаемые люди, как генеральный директор ООО «Хазина» Комил Сиразетдинов, директор ЗАО «ПромЖД-гарант» Евгений Чиглинцев, заместитель директора ООО «Уфагеотехпроект» Айрат Губайдуллин, заместитель директора ООО «Легионпромтехнология» Альбина Гайнанова и индивидуальный предприниматель Ким Акеров. Как показывает опыт прошлых лет, предприниматели по обыкновению принимают участие в конкурсе на замещение должности мэра для самовыражения, а также в интересах своего бизнеса.

Среди кандидатов также были отмечены предприниматели с некоторым уклоном в чиновничество и политику – это гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин и исполнительный директор башкирского отделения «Опоры России» Тимур Лукманов.

Прочным фронтом двинулись штурмовать мэрские высоты заместитель главы администрации Калининского района Уфы Руслан Нуртдинов, заместитель главы администрации Кировского района Уфы Олег Котов и начальник юридического отдела администрации Бирского района Рустам Мирзаянов.

Обнаружились среди кандидатов и производственники – это инженер-строитель Ильдар Сафаров, начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Холдинговая компания «Электрозавод» Алина Гусманова и заместитель начальника Московского межрайонного почтамта № 3 Милауша Мухаметшина.

Совершенно непоколебимо смотрятся представители нефтяного и энергетического «лобби»: заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, директор ООО «СНЭМА-ойлгазинвест» Владимир Иванов и ведущий инженер ООО «Башнефть-добыча» Линар Ахметшин.

И в финале рассказа об участниках предстоящего конкурса немного о спорте – его представляет заместитель директора по спортивной работе уфимской спортшколы №5 Артур Кабиров.

В СМИ уже звучала информация, что наиболее вероятным победителем конкурса является крепкий хозяйственник и опытный руководитель - заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин.

Впрочем, судя по представительному и на редкость многочисленному составу кандидатов, им предстоит, как минимум, увлекательный обмен мнениями.

Уточним, что заявления будут рассматриваться комиссией, возглавляемой Евгением Мавриным, до 22 октября. После этого наверняка произойдет отсев ряда кандидатов. Сам конкурс на замещение должности пройдет 29 октября.