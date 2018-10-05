Более 1300 участников программы жилищных сбережений в РБ открыли вклады в «Уралсибе»

Участники программы, накопившие первоначальный взнос с помощью системы ЖСС, могут оформить в банке кредит на приобретение жилья по сниженной ставке 6-7% годовых. С помощью кредита можно приобрести жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты. Условия программы действуют как для жителей региона, признанных нуждающимися (по ст. 51 ЖК РФ), так и для молодых семей, возраст супругов в которых на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, воспитывающих одного и более несовершеннолетних детей.