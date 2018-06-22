Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых эффективных интернет-банков

Более эффективным в рейтинге считается сервис, который наиболее полно удовлетворяет потребности пользователя и имеет удобный понятный интерфейс. Исследование было подготовлено агентством Markswebb.

Всего в исследовании принял участие 31 российский банк. Каждый интернет-банк обследовался по чек-листу из почти 600 критериев, описывающих возможности совершения тех или иных операций и свойства интерфейсов приложения, а также проходил юзабилити-тестирование по набору из наиболее частых операций.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает дистанционные сервисы. В Интернет-банке и Мобильном банке клиенты могут оплатить более 17 000 различных услуг. Без комиссии можно оплачивать мобильную связь, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ и целый ряд других услуг.

Кроме того, для клиентов Банка, обменивающих валюту через Интернет- и Мобильный банк, действует специальный выгодный курс. Пользователям Интернет-банка и Мобильного банка также доступны выгодные акционные предложения. Более подробно узнать о возможностях дистанционных сервисов Банка УРАЛСИБ можно на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 282 точки продаж, 1 460 банкоматов, 530 платежных терминалов и 21 935 POS-терминалов.