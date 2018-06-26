УРАЛСИБ вошел в программу льготного кредитования Минпромторга РФ

Для участия в программе клиенту необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошло в перечень уполномоченных кредитных организаций Министерства промышленности и торговли РФ, участвующих в реализации механизма льготного кредитования заемщиков на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для участия в программе клиенту необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Оформление документов и получение субсидии Банк производит самостоятельно. Субсидии предоставляются в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации № 163 от 17 февраля 2018 года.
Действие программы льготного кредитования распространяется на кредиты, выданные в рублях на новую технику и оборудование российского производства в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 282 точки продаж, 1 460 банкоматов, 530 платежных терминалов и 21 935 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.