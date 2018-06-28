УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам «Доход» и «Комфорт» в долларах США

По линейке вкладов «Доход» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет»), вне зависимости от срока вклада ставки повышены – на 0,3% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет») со срочностью от 6 до 24 месяцев – на 0,2% годовых.

Таким образом, процентные ставки по линейке «Доход» в долларах США повышены до 3% годовых, а по линейке вкладов «Комфорт» до 1,9% годовых.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.