УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам «Доход» и «Комфорт» в долларах США

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход» и «Комфорт» в долларах США.
По линейке вкладов «Доход» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет»), вне зависимости от срока вклада ставки повышены – на 0,3% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет») со срочностью от 6 до 24 месяцев – на 0,2% годовых.
Таким образом, процентные ставки по линейке «Доход» в долларах США повышены до 3% годовых, а по линейке вкладов «Комфорт» до 1,9% годовых.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 282 точки продаж, 1 460 банкоматов, 530 платежных терминалов и 21 935 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.