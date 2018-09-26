Стали известны имена победителей фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе»

На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета выступили солисты «Астана Опера», Мариинского, Большого театра. Торжественый вечер посетили глава республики и министр культуры РБ Амина Шафикова. Напомним, фестиваль в Уфе состоялся во второй раз и был организован при поддержке минкульта республики, Уфимского института искусств им. З Исмагилова, Союза театрального деятелей РБ.