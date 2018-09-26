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Стали известны имена победителей фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе»

26 сентября 2018, 11:54
Накануне в башкирской столице с полным аншлагом завершился II Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе».

На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета выступили солисты «Астана Опера», Мариинского, Большого театра. Торжественый вечер посетили глава республики и министр культуры РБ Амина Шафикова. Напомним, фестиваль в Уфе состоялся во второй раз и был организован при поддержке минкульта республики, Уфимского института искусств им. З Исмагилова, Союза театрального деятелей РБ.

Обладателем Гран-при стал Джанелидзе Годердзи из Тбилиси (Грузия). Он и завоевал Приз зрительских симпатий. По решению жюри I премия не присуждена.

Обладателем II премии стал Каюм Шодияров (Самарканд, Узбекистан), Гүлдана Алдадосова (Астана, Казахстан) и Евгений Севастьянов (Красноярск, Россия). Лауреатами III премии стали три вокалиста из Уфы – Салават Киекбаев, Идель Аралбаев и Регина Звегинцева, а также москвич Михаил Меньшиков.

Рим Рахимов (Уфа, Россия) и Наргиз Сатмухамбетова (Астана, Казахстан) по решению жюри были отмечены дипломами с денежными призами.

Специальный приз «Надежда» вручили Дарье Ивановой (Тюмень, Россия), а Евгений Севастьянов также получил специальную премию за лучшее исполнение романса Сергея Рахманинова. Специального приза Международной Академии Музыки Елены Образцовой была удостоена Марина Кипинган (Санкт-Петербург, Россия).

Дипломы «Лучший концертмейстер» вручили уфимцам Валентине Галиченко, Маргарите Шавыровой, Марату Губайдуллину, а также Елене Федоренко (Санкт-Петербург).

«Шаляпинские вечера в Уфе» вызвали огромный резонанс среди жителей и гостей столицы республики. Все 9 музыкальных вечеров состоялись при полном аншлаге.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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