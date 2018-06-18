Кто выступит на гала-концерте Дачного фестиваля имени Шаляпина 30 июня

30 июня на восстановленной исторической Торговой площади Плёса пройдёт гала-концерт итальянской оперной музыки с участием специальных гостей из Италии и российских оперных звёзд - солистов Большого и Мариинского театров.

Участники гала-концерта:

Робертино Лоретти - легендарный итальянский исполнитель

Джордано Лука - итальянский тенор

Аскар Абдразаков - Народный артист Республики Башкортостан (бас)

Ильдар Абдразаков - Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан (бас)

Василий Герелло - Народный артист Российской Федерации (баритон)

Анна Аглатова - Лауреат премии Президента России (сопрано)

Светлана Шилова - Заслуженная артистка России (меццо-сопрано)

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» под управлением итальянского дирижёра Марко Боэми.

Сбор гостей с 19.00. Концерт начнётся в 20:00 и завершится праздничным фейерверком. Вход свободный.

Гала-концерт состоится в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина, который открылся 19 мая. В этот день с концертом, посвященным образам Италии в русской музыке, выступили солисты Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиаты Фонда Мстислава Ростроповича.

Дачный фестиваль имени Шаляпина - ключевое событие «Года Италии в Плёсе» - проекта, который реализуется при поддержке Посольства Италии в России и Министерства культуры Российской Федерации и Совета Плёсского городского поселения.

Плёс активно взаимодействует с городами Европы, выстраивая дружеские отношения и создавая систему культурного обмена. В недавнем прошлом установлены постоянные связи между Плёсом и городами Италии: Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто (в феврале 2018 года).

Для укрепления культурных связей было принято решение объявить нынешний событийный сезон «Годом Италии в Плёсе».

Дачный фестиваль имени Шаляпина впервые состоялся в 2015 году. С тех пор фестиваль проходит в Плёсе ежегодно при поддержке Совета Плёсского городского поселения, Корпорации развития Плёса и Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Президент фестиваля - Инга Каримова, художественный руководитель фестиваля - Народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков.