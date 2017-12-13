В Уфе появятся улицы Шаляпина, Хворостовского и сквер Поэзии и мелодии
Сегодня, 10:46ГородНаталья КузнецоваФото: Наталья Кузнецова/ Mkset.ru
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В горсовете Уфы сегодня наградили победителей конкурса по наименованию улиц.
Победителей конкурса "Уфимские улицы" сегодня наградили в горсовете. Комиссия отобрала шесть лучших названий.
Конкурсная комиссия признала лучшими следующие наименования:
- улица и площадь им. Ф. Шаляпина,
- ул. Сергея Воронинского (председатель гоисполкома Уфы в 1961-1969 годы),
- площадь Поющих фонтанов и ул. Дмитрия Хворостовского
- сквер Матери
- сквер Поэзии и мелодии
- ул. Северных амуров и Хабрау сэсэна.
Комиссия также предложила проводить конкурс два раза в год. Результаты будут переданы в Главархитектуры города.
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