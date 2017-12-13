В Уфе появятся улицы Шаляпина, Хворостовского и сквер Поэзии и мелодии

В горсовете Уфы сегодня наградили победителей конкурса по наименованию улиц.

Победителей конкурса "Уфимские улицы" сегодня наградили в горсовете. Комиссия отобрала шесть лучших названий.

Конкурсная комиссия признала лучшими следующие наименования:

- улица и площадь им. Ф. Шаляпина,

- ул. Сергея Воронинского (председатель гоисполкома Уфы в 1961-1969 годы),

- площадь Поющих фонтанов и ул. Дмитрия Хворостовского

- сквер Матери

- сквер Поэзии и мелодии

- ул. Северных амуров и Хабрау сэсэна.