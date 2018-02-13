Уфимцы возложили цветы к памятнику Федора Шаляпина в день его рождения

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Церемония прошла около Уфимского института искусств.
Сюжеты: Фотофакт
13 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения великого русского певца Фёдора Шаляпина. Впервые певец выступил в Уфе на сцене Дворянского собрания (ныне Уфимский институт искусств имени З. Исмагилова) в декабре 1980 года.
Тогда 17-летний Шаляпин прибыл в Уфу в труппе Русской комической оперы и оперетты – антрепризы Семенова-Самарского.
Сегодня, в день рождения певца, уфимцы возложили цветы к памятнику Федору Шаляпину. Открывал церемонию заместитель министра культуры РБ Шамиль Фаилевич Абдраков.
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