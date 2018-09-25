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Повесть писателя из Уфы вошла в топ-5 самых читаемых в литературных журналах

25 сентября 2018, 12:07
«Ложь Гамлета» заняла пятую строчку.

Произведение писателя из Уфы Игоря Савельева разместилось на пятой строчке «Рейтинга Журнального Зала». Повесть «Ложь Гамлета» стала одной из самых читаемых публикаций российских литературных журналов за август 2018 года.

- Рейтинг начал выходить с 2016 года, когда я уже не печатался в журналах, так что можно лишь предположить, какие результаты бы показали, как минимум, «Бледный город» и «Терешкова летит на Марс», - рассказал на своей странице в Facebook Игорь Савельев. - Думаю, там были бы неплохие строчки (у остального меньше). В рейтинге августа 2018 передо мной другие авторы «молодежного» номера журнала «Октябрь» – Булат Ханов и Владимир Данихнов, на днях умерший от рака в возрасте 37 лет (это его последний рассказ).

Напомним, в этом году «Ложь Гамлета» Игоря Савельева заняла второе место на литературной премии имени Пушкина.

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