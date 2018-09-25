Повесть писателя из Уфы вошла в топ-5 самых читаемых в литературных журналах

- Рейтинг начал выходить с 2016 года, когда я уже не печатался в журналах, так что можно лишь предположить, какие результаты бы показали, как минимум, «Бледный город» и «Терешкова летит на Марс», - рассказал на своей странице в Facebook Игорь Савельев. - Думаю, там были бы неплохие строчки (у остального меньше). В рейтинге августа 2018 передо мной другие авторы «молодежного» номера журнала «Октябрь» – Булат Ханов и Владимир Данихнов, на днях умерший от рака в возрасте 37 лет (это его последний рассказ).