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Писатель

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2024
Уфимец напишет книгу об СВО
3 декабря, 18:09
В Уфе появится новая достопримечательность
16 сентября, 05:21
Тайные свидания жён уфимских чекистов вдохновили на граффити
1 июня, 10:10
Известную писательницу из Башкирии лишили звания профессора из-за ее позиции по СВО
Об этом сегодня сообщила в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
31 января, 13:46
2021
Глава Башкирии предложил назвать новую улицу Уфы в честь писателя Сергея Довлатова
5 февраля 2021, 09:17
2019
Министр здравоохранения Башкирии: Состояние Быкова - стабильно тяжелое
Максим Забелин рассказал о госпитализации писателя Дмитрия Быкова.
17 апреля 2019, 10:42
2018
Повесть писателя из Уфы вошла в топ-5 самых читаемых в литературных журналах
25 сентября 2018, 07:07
Конец прекрасной легенды: уфимцы пришли на "земляка" Довлатова
4 марта 2018, 12:43
2017
Ялалов: «А чем уфимец отличается от жителя другого мегаполиса-миллионера?»
21 ноября 2017, 10:08
20 октября Уфа отпразднует 98-летие Мустая Карима
20 октября 2017, 04:36

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