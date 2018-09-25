mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных: Мы едем в Нижний за победой

25 сентября 2018, 18:08
Уфимский футболист рассказал о предстоящем матче в 1/16 Кубка России.

Завтра, 26 сентября, в Нижнем Новгороде состоится кубковый матч между «Уфой» и «Нижним Новгородом».

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями о возвращении на поле в составе основной команды, а также рассказал об ожиданиях перед матчем 1/16 финала Олимп Кубка России с «Нижним Новгородом», за который он выступал в прошлом сезоне.

- Команда хорошая, боевая, играющая в футбол, - высказался он о сопернике. - Крутой стадион, около 25-30 тысяч болельщиков. Но мы будем вдвойне мотивированы на победу, учитывая то, что в прошлом году мы не смогли пройти в Кубке дальше.

Материалы по теме
ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом»Началась продажа билетов на матч «Уфа»-«Енисей»
#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48