Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных: Мы едем в Нижний за победой

- Команда хорошая, боевая, играющая в футбол, - высказался он о сопернике. - Крутой стадион, около 25-30 тысяч болельщиков. Но мы будем вдвойне мотивированы на победу, учитывая то, что в прошлом году мы не смогли пройти в Кубке дальше.