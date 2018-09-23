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ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом»
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом»

Сегодня, 09:08СпортНадежда Валитова
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