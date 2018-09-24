Началась продажа билетов на матч «Уфа»-«Енисей»

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Матч состоится на "Нефтянике" 29 сентября в 18:30.
С сегодняшнего дня, 24 сентября, началась продажа билетов на матч девятого тура российской Премьер-Лиги ФК «Уфа» и ФК «Енисей» из Красноярска, сообщили в официальной группе уфимского футбольного клуба.
Стоимость билетов составляет от 200 до 600 рублей.
Матч пройдет в субботу, 29 сентября, на стадионе «Нефтяник» в 18:30.
Напомним, билеты на матч вы можете приобрести здесь:сайте ФК «Уфа», Чемпионат.ком и Рамблер.Касса.
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