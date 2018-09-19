Беда в строительстве Башкирии: темпы снижения увеличились почти вдвое

При этом темпы падения увеличились почти вдвое в этом году. Если по строительству в этом году (январь-август 2018/2017) мы имеем падение на 17,2%, то в прошлом году (январь-август 2017/2016) это падение было значительно ниже: минус 9,7%. То есть, в этом году стало почти в два раза хуже.