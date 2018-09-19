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Беда в строительстве Башкирии: темпы снижения увеличились почти вдвое

19 сентября 2018, 16:52
Статистики подсчитали основные показатели социально-экономического развития республики.

Аналитики подсчитали основные показатели, характеризующие состояние социально-экономического развития Башкирии по итогам прошедших восьми месяцев текущего года. О том, что в республике резко по сравнению с прошлым годом сократился ввод в эксплуатацию построенного жилья, мы писали: сокращение 14,9 %.

Однако в целом по строительству (вообще по виду деятельности «строительство») падение по сравнению с прошлым годом еще более значительное: минус 17,2%. Эти данные приводит Башкортостанстат.

При этом темпы падения увеличились почти вдвое в этом году. Если по строительству в этом году (январь-август 2018/2017) мы имеем падение на 17,2%, то в прошлом году (январь-август 2017/2016) это падение было значительно ниже: минус 9,7%. То есть, в этом году стало почти в два раза хуже.

Хотя в целом по экономике картина не самая плохая, по крайней мере, по многим важным показателям не «минусовая». Например, промышленное производство выросло на 3,5%.

Объем реализации в текущие восемь месяцев по сравнению с прошлогодними вырос на 11,7%. В прошлом году по сравнению с позапрошлым этот рост был меньше: 9,9%. Объем реализации – это не продажи в магазинах, это объем отгруженной готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг башкирскими предприятиями и организациями.

Продажи в магазинах тоже растут: обороты розничной торговли выросли на 1,8%, оптовой на 7,1%. Однако чуть «упали» объемы платных услуг населению: минус 0,5%. Чуть больше стали питаться в ресторанах: обороты общепита увеличились на 0,1%.

Инфляция по подсчетам статистиков за 8 месяцев текущего года составила 1,7%. Уровень номинальной зарплаты (начисленной) – 32,3 тысячи рублей, это в июле 2018-го.

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