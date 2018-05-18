В Башкирии ввод жилья в 2018 году снизился почти на 10%

За первые 4 месяца 2018 года в Башкирии построили и ввели в действие 5541 квартиру общей площадью 492,4 тыс квадратных метра. Эти цифры приводит Башкортостанстат. Это меньше на 8,7%, чем годом ранее за тот же период.

Средний метраж новой квартиры получается чуть больше 88 метров. Или 121 метр на каждую тысячу жителей республики.

В ПФО по количеству строящихся и вводимых в эксплуатацию жилых домов мы на втором месте после Татарии: за первые 4 месяца 2018 года у нас построено и введено 492,4 тыс «квадратов», у соседей более чем в два раза больше – 1006,3 тыс метров.

По относительному показателю – количеству квадратуры на душу населения – Башкирия в ПФО занимает 8 место.