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Историки и реконструкторы соберутся в саду Аксакова на «Древней Уфе»

13 сентября 2018, 17:29
14 сентября в 14:00 в саду культуры и отдыха имени Аксакова пройдет фестиваль «Древняя Уфа», сообщили в пресс-службе администрации города.

На фестиваль приглашаются клубы и люди, увлеченные исторической реконструкцией костюма эпохи раннего Средневековья Южного Урала. Пройдет квест среди студентов ВУЗов, направленный на пополнение знаний и популяризацию памятников археологии на территории Уфы.

Для учащихся помладше, из 5-7 классов, проведут конкурс, посвященный истории, археологическим памятникам и артефактам, которые были найдены в Уфе в разные периоды.

В программе фестиваля: выступление реконструкторских клубов, мастер-классы специалистов в области средневекового ремесла — гончаров, кузнецов, ювелиров, выездные выставки археологических находок музея-заповедника «Древняя Уфа», Национального музея Республики Башкортостан, концерт с участием артистов Уфы.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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