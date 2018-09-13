Историки и реконструкторы соберутся в саду Аксакова на «Древней Уфе»

На фестиваль приглашаются клубы и люди, увлеченные исторической реконструкцией костюма эпохи раннего Средневековья Южного Урала. Пройдет квест среди студентов ВУЗов, направленный на пополнение знаний и популяризацию памятников археологии на территории Уфы.
Для учащихся помладше, из 5-7 классов, проведут конкурс, посвященный истории, археологическим памятникам и артефактам, которые были найдены в Уфе в разные периоды.
В программе фестиваля: выступление реконструкторских клубов, мастер-классы специалистов в области средневекового ремесла — гончаров, кузнецов, ювелиров, выездные выставки археологических находок музея-заповедника «Древняя Уфа», Национального музея Республики Башкортостан, концерт с участием артистов Уфы.