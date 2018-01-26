Вконтакте и «Собака.ru» собирают истории блокадного Ленинграда

В каждом январском номере Собака.ru публикуется шесть интервью граждан, которые пережили войну и голов в блокадном Ленинграде. В связи с этим Вконтакте и Собака.ru запустили совместную акцию «Блокадные портреты».

Пользователи социальной сети могут выкладывать на своих страницах истории и фотографии близких, которые прошли через осаду города с хэштегом #блокадныепортреты. Также нужно будет отметить местонахождение на карте, где жил и работал близкий человек в блокадном Ленинграде.