Вконтакте и «Собака.ru» собирают истории блокадного Ленинграда

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Для участия необходимо рассказать историю своих близких людей с хэштегом #блокадныепортреты.
В каждом январском номере Собака.ru публикуется шесть интервью граждан, которые пережили войну и голов в блокадном Ленинграде. В связи с этим Вконтакте и Собака.ru запустили совместную акцию «Блокадные портреты».
Пользователи социальной сети могут выкладывать на своих страницах истории и фотографии близких, которые прошли через осаду города с хэштегом #блокадныепортреты. Также нужно будет отметить местонахождение на карте, где жил и работал близкий человек в блокадном Ленинграде.
Интерактивная карта историй жителей Ленинграда того времени появится на сайте Собака.ru.
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