Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Реконструкция религии: В Уфе этнопарк «Ватан» стал местом ритуальных танцев
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
02222

Реконструкция религии: В Уфе этнопарк «Ватан» стал местом ритуальных танцев

Сегодня, 11:45ОбществоТатьяна Майорова, Лида БогатыреваФото: Артур Салимов.
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки