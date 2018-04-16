Реконструкция религии: В Уфе этнопарк «Ватан» стал местом ритуальных танцев

Как выяснилось, хороводам в этнопарке «Ватан», а также на площадке экспоцентра ВДНХ в центре Уфы предшествовала продолжительная история. Есть у нас в Башкирии родовые поместья последователей серии книг «Звенящие Кедры России». К ним относятся по-разному: кто-то не видит в этом ничего плохого, кто-то намекает, что «Хамитов секту проглядел». Впрочем, обо всем по порядку.

«Чтобы матушка возродилась»

В Башкирии одно из родовых поселений, имеющих непосредственное отношение к движению «Звенящие Кедры России», расположилось в Архангельском районе, рядом с деревней Чик-Елга. Корреспонденты Медиакорсети побывали там и увидели все своими глазами.

Сейчас на постоянной основе в Чик-Елге уже живут 8-9 семей из Уфы, Стерлитамака, Перми и Санкт-Петербурга, Тюмени, Белоруссии. Средний возраст 30-40 лет. По словам наших собеседников, начать жить на участке земли площадью 1-1,5 га может практически любая семья.

Так, Никита и Валерия М. прибыли туда в числе первых поселенцев в 2011 году. Своими руками они обустраивали немаленький участок: построили жилой дом, мастерскую, баню, разбили сад, огород, заложили теплицу. Пара познакомились в 2001 году в Стерлитамаке, когда Валерия поступила в местный нефтяной университет. По окончании университета девушка уехала на север и работала инженером-экологом, а Никита последовал за ней.

Решение переехать в родовое поместье обдумывали вместе, вместе же и выбрали поселение в Архангельском районе Башкирии. Первым приехал Никита, жил поначалу в деревне по соседству, работал плотником и параллельно строил дом. Затем пригласил жену.

У них уже родились двое детей. Старшему - пять лет, младшему - около двух. Супруги стараются вести экологичный образ жизни: не курят, не пьют алкоголь, придерживаются раздельной утилизации мусора, не используют в хозяйстве бытовую химию.

Продукты питания – овощи, фрукты, ягоды, зелень - по возможности выращивают сами, а то, что вырастить пока не получается, покупают в магазинах после внимательного изучения состава. Для ухода за собой Валерия, как и большинство женщин поселения, использует натуральную косметику.

В Чик-Елге активно обсуждается вопрос об обучении детей, в том числе и о семейном или домашнем образовании. Что же касается медицинской помощи, то и здесь, как отмечают наши собеседники, это вопрос личной ответственности. Наши собеседники медицину не отвергают, однако стараются по возможности избегать употребления лекарств химического происхождения.

– В целом мы стараемся не прибегать к фармакологическому лечению, но спокойно можем прийти к врачу в критической ситуации. Придерживаемся здорового образа жизни, закаляемся сами, закаляем детей, часто ходим в баню. Обоих детей рожали дома. К этому вопросу тоже подошли обдуманно, начали готовиться за пять лет. Также мы не вакцинируем своих детей. В этом нет необходимости. Прежде чем прийти к этому решению, мы с мужем все тщательно взвесили и обдумали, поговорили со знакомыми медиками. Что же касается домашнего образования, то мы верим, что оно помогает ребенку эффективнее уделять время учебе, при этом не засиживаясь подолгу на одном месте, – рассказывает Валерия.

Никита и Валерия работают на себя. Никита – реконструктор раннего средневековья эпохи викингов. Мастерит утварь и музыкальные инструменты того времени. Валерия готовит домашний шоколад ручной работы на меду. Всё делается на заказ и реализуется через интернет. Они довольны своей жизнью и готовы к реализации новых начинаний, связанных с возрождением культурных традиций и бережным отношением к окружающей природе.

– Бывало, жителей нашего поселения называли сектантами. Но секта – это поклонение какому-то определенному лицу. Нам же никто не указывает, что делать и как жить. У нас нет лидера. Мы никому ничего не платим. «Звенящие Кедры России» – это не религия, а серия книг, прочитав которые, люди вдохновляются идеей родового поместья, готовы взять ответственность за кусочек земли и превратить его в цветущий сад для своих потомков. У нас в поселении есть и православные, и мусульмане, и представители других конфессий, – заключают ребята.

Другая семья поселенцев – Ирина и Александр (имена изменены) – живут в Чик-Елге с 2012 года. Приехали сюда из одного из башкирских городов. У них четверо детей. До переселения Александр работал предпринимателем, Ирина закончила университет и недолгое время занималась рекламой и пиаром. По словам семейной пары, они всегда мечтали жить в своем доме. Сначала построили его в частном городском секторе. Уже после переезда в новое жилье нашли в интернете информацию про родовые поместья, начали изучать и в результате загорелись идеей жить там.

– Нет какого-то центра, который бы нас контролировал, – делает акцент Ирина. – Мы все делали вместе. Кто-то нашел землю, кто-то занимался оформлением документов, кто-то электричеством, мой муж сейчас работает над программой поддержки инициатив.

Ирина и Александр тоже постарались нас убедить, что люди, реализующие эту идею, являются разносторонними личностями и читали не только книги про «Звенящие Кедры».

– У нас не бывает серьезных заболеваний, мы стараемся оградить близких от химии и вредных привычек, поддерживаем экологию, бережем ценности семьи. Стараемся начать с себя, чтобы оставить меньший экологический след. К примеру, используем только печное отопление. Можно говорить сколько угодно об экологии, но она начинается с каждого человека. Что же касается домашнего обучения – это не изобретение родовых поместий. То же самое могу сказать и про медицинское обслуживание и домашние роды, – рассказывает Ирина.

Еще одна пара - Ольга и Алексей родом из Перми. Купили участок в 2011 году, в 2012 - поставили сруб, постоянно начали жить там с 2013 года. Алексей по профессии программист, занимается внедрением системы управления предприятиями, работает удаленно. Ольга сначала работала экономистом, потом была директором детского бассейна. Сейчас находится в декрете и проводит экоуроки в окрестных школах. У Ольги и Алексея трое детей. Они активно занимаются проблемой утилизации мусора по всему Архангельскому району.

– Люди на селе изначально привыкли сортировать мусор: что-то идет на корм скоту, что-то на розжиг, а вот пластик и стекло либо просто выкидывают в овраг, либо сжигают. Это наносит природе огромный вред. Чтоб замотивировать местных, мы придумали акцию – люди приносят нам отсортированные отходы за вознаграждение в виде канцелярских товаров. Скоро я планирую вместе с другими жителями поселения проехать по окрестным деревням и просто собрать весь мусор. Надо начинать с себя, мы и начали, – рассказывает Алексей.

В последнем доме нас встретил Виктор, сейчас он на пенсии, пока что один, обустраивает дом к приезду жены. По словам Виктора, это она «горит» идеей экопоселений и родовых поместий. Сам же признается, что книг не читал, просто поддерживает супругу. Свой дом он строит сам, а летом вместе с женой возделывает огород.

– Честно сказать, это у меня супруга - двигатель. Я этих книжек не читал, но жену поддерживаю полностью, – делится Виктор. – Мое предназначение – помогать ей. Сейчас весь мир загажен, у нас земля болеет, мы хотим, чтобы ей легче стало, чтобы матушка-земля возродилась. В городе ты не понимаешь ценность всего этого, здесь я даже птиц начал кормить, сделал им кормушку.

Жена Виктора занимается проблемами экологии, ездит по школам, приютам с экологическими уроками.

Жители родового поселения отмечают, что не живут как-то по-особенному. Утверждают, что не относятся ни к какой секте, подчеркивая, что «просто стараются сделать мир вокруг себя чуть лучше».

По уставу, по образу и подобию

Когда мы вернулись из Архангельского района в Уфу, после нескольких звонков в Чик-Елгу и попыток согласовать текст с поселенцами неожиданно получили от них в ответ довольно резкую «петицию».

– Наша семья и весь коллектив родовых поместий Чик-Елги приняли решение с вами не сотрудничать. В данном репортаже участвовать отказываемся. Размещение в общем доступе в сети интернет и СМИ предоставленного вами материала и подобного, помимо нашего согласия, будет рассмотрено как клевета и вторжение в личную жизнь. Запрещаем использовать звукозапись нашего разговора. Вы не спрашивали разрешения на него. Фото семей и домов тоже использовать запрещаем. Причина отказа: связывание наших семей с какой-то –«сектой», к какой мы не имеем никакого отношения. Просим донести данное сообщение до вашего руководства. Предупреждаем о персональной уголовной ответственности за клевету, – говорилось в обращении поселенцев в адрес нашей редакции.

Мы очень удивились такому повороту событий и решили изучить тему подробнее.

Итак, согласно «уставу» поселения местные жители должны вести здоровый образ жизни – не употреблять алкоголь и табак, не сквернословить. Им нельзя разводить животных на убой и вести любую охоту. На территории поселения полностью запрещены к применению все синтетические и неорганические удобрения, а также химические регуляторы роста растений. Также запрещено сжигать и разбрасывать мусор.

Пока все довольно пристойно.

Как оказалось, стать жителем родовых поселений может не каждый. Кандидатов обсуждают на общем собрании. Желающий присоединиться к поселению по уставу должен материально участвовать в создании инфраструктуры и иметь возможность оплатить вступительный взнос в течение месяца после приема в селение. По словам жителей Чик-Елги, размер взноса –50-60 тысяч рублей. Согласно принятому «Образу кандидата», желающие вступить в общину, должны состоять в браке, а также поддерживать и воплощать идеи, изложенные в серии книг «Звенящие Кедры России»

Если кандидатура рассмотрена и принята, обязательно нужно переехать на участок на постоянное проживание в первые 3-5 лет его освоения. В этот же период нужно соорудить капитальную постройку - избу, после чего уже будет разрешена покупка участка. Как рассказывали жители родовых поместий из Чик-Елги, в среднем его стоимость составляет около 260 тысяч рублей.

Как отмечается на сайте поселения, всё на его территории устроено в соответствии с действующим законодательством. По словам самих поселенцев, их поддержала местная администрация, а землю им выделили в счет расширения границ деревни Чик-Елга. Всего выкуплено 19 участков. Планируется, что поселение будет многочисленным и в перспективе к 2020 году достигнет 100-120 поместий со своей школой, обустроенной спортивной площадкой и гостевым домом.

В администрации Архангельского района Башкирии корреспонденту Медиакорсети рассказали, что в курсе происхождения родовых поместий.

–Эти люди получили землю в соответствии со всеми правилами, они используют ее под индивидуальное жилищное строительство, у нас по этой части к жителям Чик-Елги претензий нет, – пояснила председатель комитета по управлению собственности Архангельского района Валентина Антипина. – Насколько я знаю, они активно участвуют в программах поддержки местных инициатив, помогали прокладывать дорогу, проводить электричество. Кто-то из них работает дома, кто-то удаленно сотрудничает с разными предприятиями. Более подробно вам может рассказать о них глава Арх-Латышского сельсовета Татьяна Ивановна Галина.

Получить оперативный комментарий у главы сельского поселения Татьяны Галиной не удалось.

От таежной девушки - к большой политике

Согласно информации из открытых источников, духовным лидером анастасийцев считается Владимир Мегре (в прошлом - фотограф Владимир Пузаков). Большую часть жизни он занимался предпринимательской деятельностью. В 1996 году после торговой экспедиции по реке Обь написал первую книгу «Звенящие Кедры России» о сверхсильной Анастасии из сибирской тайги. По словам Владимира, загадочную девушку предприниматель встретил на самом деле, и именно она перевернула всю его жизнь и вдохновила на идею создания родовых поместий. Поэтому поклонников учения про «Звенящие Кедры» называют еще и «анастасийцами». Позже таких книг вышло еще девять.

Продвигая свою идею, Мегре, впрочем, бизнес не оставлял. По данным kartoteka.ru, его коммерческую деятельность осуществляют несколько компаний. Первая была зарегистрирована 24 мая 2001 года в московской области как ООО «Звенящие Кедры» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основная деятельность компании – предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений. 20 января 2005 года в новосибирской области образовалось ООО «Мегре» с уставным капиталом 10 тыс руб, специализирующееся на выращивании культур, фруктов, орехов, производстве, переработке и заготовке различной продукции, торговой и розничной торговле. Еще одна компания с аналогичным названием появилась в Ростовской области 2 сентября 2005 года. Её уставной капитал составил 10 млн 904 тыс руб. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2010 году была зарегистрирована организация ООО «Звенящие кедры» с уставным капиталом 10 тыс руб, выпускающая книги, брошюры, рекламные буклеты, энциклопедии, газеты и журналы. Помимо того, 17 марта 1999 года был открыт Владимирский некоммерческий фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия» с правом на ведение оптовой и розничной торговли газетами, журналами, буклетами, а также на издание музыкальных звукозаписей.

Все эти организации, так или иначе, связаны с жизнью родовых поместий. К примеру, у "анастасийцев" есть свой интернет-магазин, через который реализуются изделия, сделанные руками поселенцев. Таким же образом продается печатная продукция. Компании Мегре вдобавок занимаются ландшафтным озеленением. В качестве расходного материала при этом используются растения и деревья, выращенные в родовых поселениях. Достоверно установить, как связана с последователями Мегре компания, специализирующаяся на аренде и управлении недвижимости, пока не удалось.

Что же касается самих поселений, то сейчас по данным официального сайта движения, их по России более 370, некоторые есть и за рубежом. Здесь же сообщается, что всего этого удалось достичь «без какой-либо серьезной материальной поддержки со стороны правительства, серьезных инстанций или корпораций».

Идею создания родовых поместий по всей стране продвигают также активисты так называемой «Родной Партии». Судя по недавним выступлениями Владимира Мегре, в его планах значится еще и укрепление сотрудничества с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

– В последнее время и в официальных кругах стали понимать силу родившегося в России движения. Так, например, в программе по развитию Дальнего Востока, одобренной Президентом РФ, есть раздел «Родовые поместья». Народным фронтом объявлен конкурс на лучший образ будущего России. В клипе, снятом об этом конкурсе, говорится о родовом поместье. В МГУ прошла конференция ученых и создателей поместий под названием «Международная научно-практическая конференция «Роль и условия развития “Родовых поместий” в социально-экономическом преобразовании России». Давайте понимать и беречь свой образ. Не просто беречь, а помогать в его становлении, – пишет вдохновитель анастасийцев Владимир Мегре.

Роды на дольменах и проклятье лесоруба

По данным религиоведа, руководителя центра «Просвет-Инфо» Вадима Розенфельда, в Башкирии таких поселений двадцать. Последователи книг Владимира Мегре, по словам Розенфельда, начали появляться в республике с момента выхода первых его публикаций, однако руководящее ядро сформировалось только к 2002 году.

– Сегодня анастасийцы пытаются представиться, как некое общественное либо экологическое движение. Поселенцы родовых поместий в Башкирии утверждают, что живут сами по себе – у них нет официального лидера, никто не требует денежных взносов и производимую продукцию каждый реализует самостоятельно. Кроме того, по их словам, строго следовать «правилам» Анастасии они не должны, – рассуждает Розенфельд. – Но! Факты неумолимы!..

Вадим Розенфельд заявил, что причисляет поселения анастасийцев к числу деструктивных религиозных культов наравне с «Ордой», свидетелями Иеговыми и саентологами.

– Свою деятельность они начинали с намерения зарегистрироваться в качестве религиозной организации. Но попытка оказалась провальной. В конце 2004 года министерство юстиции России отказало «Звенящим кедрам России» в регистрации. Вероучение, положенное в основу этого объединения, не носит самостоятельного характера, а представляет собой смешение образов, заимствованных из других религий, в частности, христианства и язычества. Неофициально религиоведы именуют это учение пособием для желающих сойти с ума, – настаивает религиовед.

Как утверждает Вадим Розенфельд, на сегодняшний день Башкирия фактически стала «землей обетованной» для приверженцев культа «Звенящих Кедров». Здесь они не только получают участки для организации «Родовых поместий», но и имеют свою партию, ряд общественных организаций, систематически проводят съезды, фестивали, семинары.

Религиовед отмечает, что для него удивителен тот факт, что своеобразным местом своей силы «Звенящие Кедры» выбрали тот самый этнопарк «Ватан» на площади за Конгресс-холлом. Там они систематически проводят «хороводы», которые не стоит путать с обычными народными танцами, так как хоровод для «Кедров» – это ритуальное действо, религиозный обряд, средство получения энергии. Тем временем в соцсетях активно раскручивается проект с красноречивым названием «Этнопарк юрты мира».

– Движение «Звенящие Кедры» - это, в первую очередь, раскрученный бизнес, в который входят сеть экомагазинов, эколавок, экокафе, экоотелей, продажа «экологически чистых продуктов», риэлтерская деятельность, - поясняет Вадим Розенфельд.

Являются ли анастасийцы деструктивным религиозным культом? На этот счет у Вадима Яковлевича сомнений нет, как и у профессора Александра Дворкина, заместителя председателя государственной религиоведческой экспертизы при министерстве юстиции РФ.

– В этой организации присутствуют все основные характеристики тоталитарной секты. Во-первых, книги Пузакова-Мегре его последователями воспринимаются как новая Библия. Во-вторых, господин Пузаков называет себя единственным связующим звеном между Богом (в данном случае богиней Анастасией) и человечеством. В-третьих, тоталитарная секта - это всегда выгодный коммерческий проект, – делится мнением Дворкин.

– Жизнь членов культа подчинена исключительно «служению» этому учению. Она проходит внутри поселений, подчинена строгому распорядку и правилам. Общение вне группы не поощряется и считается вредным, – добавляет Вадим Розенфельд. – Особую ненависть у анастасийцев вызывает пашенное земледелие, его они не признают совсем. Именно с этим связано их главное ритуальное действо - «осквернение полей». Члены секты выкупают пахотное поле в любом уголке России, где им это позволят, а затем засаживают его лесом и застраивают. После этого анастасийцы под свои ритуальные танцы и песни с разжиганием костров начинают совершать обряд, воспевая единство человека и природы. Был случай, когда в том же Архангельском районе некий сельчанин спилил дерево на своем участке и вызвал этим поступком ярость у анастасийцев, которые потом замучили его угрозами.

По словам Розенфельда, деньги, как таковые, анастасийцы не признают. Они им нужны только на покупку новых книг и посещение дорогостоящих выступлений своих наставников. У них практикуется строгое вегетарианство.

– Такой образец питания навязывается и детям, которые не посещают школы, а постигают в домашних условиях науки, необходимые для жизни в условиях быта поселения, естественно, не соответствующие государственным образовательным стандартам. Развивается программа альтернативного образования, организован целый клуб «КЕДР - Клуб Естественного Детства и Родительства» со своим детским садом и летним лагерем. Проводятся даже специальные семинары, на которых всерьез обсуждается тема «Как принять решение не вести ребенка в школу» и т.п. Вдобавок у «кедров» не одобряется обращение к врачам. Рожают женщины у анастасийцев только на специальных каменных дольменах либо вблизи них, – дополняет Вадим Розенфельд.

А что же официальные религии?

Мнения православного и исламского эксперта об анастасийцах неожиданно разошлись.

– Мы подробно не изучали суть деятельности анастасийцев, но, насколько нам известно, эта организация имеет религиозное направление. Церковь их относит к неоязычникам, мы их называем анастасийцами, так как у них есть представление о некой сверхдевушке Анастасии, которая живет в тайге. Анастасийцы создают общины и стремятся сблизиться с природой. Они кажутся безвредными, с их стороны не было проявлений какого-то экстремизма, однако поступала информация о проблемах финансового характера, связанных с ними, – отметил Дорофей Пурис, возглавляющий отдел миссионерского служения по Бирскому церковному округу.

– Мы, как представители ислама, верим в единого Бога, не отрицая других пророков. Но мы не можем приказывать всем следовать нашей вере. Каждый человек волен верить в то, что он хочет, особенно если это не приводит к негативным последствиям и не противоречит моральным ценностям. Талгат Таджуддин действительно лояльно относится к «Звенящим Кедрам» и даже дал разрешение на проведение собраний в мечети «Ляля Тюльпан», – сообщил Медиакорсети имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Ахмад-хазрат Ахмеров.

Таким образом, история «Звенящих Кедров» только еще набирает свои обороты и, похоже, собирает положительные отзывы со стороны представителей власти. На сайте организации можно встретить много отзывов от депутатов, преподавателей, руководителей крупных предприятий, писателей, артистов.

Отметим, что изначально этот текст задумывался как репортаж о красивых и чистых сердцем людях. Однако в процессе работы над текстом всплыли дополнительные детали, заставившие иначе взглянуть на ситуацию. По большому счету ничего плохого в ритуальных хороводах с песнями нет, даже если они проводятся напротив Дома правительства. Гораздо больше тревоги внушает реакция представителей власти, многие из которых по сути лоббируют распространение нового культа среди жителей страны, совершенно не учитывая, что эти жизнерадостные люди во главе угла ставят уход от активного участия в социально-экономической жизни, отвергание школы и медицины. И, судя по возрастающей политической активности отца-основателя Владимира Мегре, это только начало.