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В Уфе ямочного ремонта стало меньше из-за хорошего качества новых дорог

12 сентября 2018, 16:41
Об этом заявил глава городской администрации Ирек Ялалов на оперативке.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов выступил с докладом о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на оперативке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В строительный сезон прошлого, 2017 года, отремонтировали уфимские дороги протяженностью 59,92 километра на общую сумму 1 млрд 625 млн 422 тыс 382,47 рублей, общей площадью 1 384 390,84 квадратных метра. В текущем году ремонтируются 52 объекта улично-дорожной сети протяженностью 81,595 километров.

По плану требуется нанести дорожную разметку площадью 43 069,39 квадратных метров, что на 81,4 процента выше в соотношении с объемами прошлого года. В 2017 году было нанесено 23 743,2 квадратных метра дорожной разметки.

За счет экономии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируются проспект Октября (на участке от 50 лет СССР до ул. Шафиева), автомобильная дорога Уфа – Шакша (ул. Перспективная), ул. Кольцевая (на участке от ул. Конституции до ул. Ульяновых).

Глава администрации города Ирек Ялалов отметил, что благодаря качеству проводимых работ, объем ямочного ремонта в Уфе в 2018 году снизился в четыре раза.

В том числе Ирек Ялалов заявил, что на следующий год в рамках проекта кроме проведения капитального ремонта дорожного полотна, в Уфе реконструируют и построят новые дороги и улицы.

Руководителям структурных подразделений дано поручение разработать соответствующий регламент благоустройства, чтобы проконтролировать качество асфальта при сдаче новых объектов.

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