В Уфе ямочного ремонта стало меньше из-за хорошего качества новых дорог

За счет экономии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируются проспект Октября (на участке от 50 лет СССР до ул. Шафиева), автомобильная дорога Уфа – Шакша (ул. Перспективная), ул. Кольцевая (на участке от ул. Конституции до ул. Ульяновых).