Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров: На дорогах Уфы позорная ситуация

В последний день весны-2018 в Уфе в агентстве «Башинформ» прошел круглый стол на тему общественного транспорта в Уфе и Башкирии. Организован он общественной организацией «Безопасные дороги», которую возглавляет депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров.

Началось мероприятие со сверхпафосного заявления о том, что цель мероприятия – спасение жизней людей и что, если результатом мероприятия станет хотя бы одна спасенная жизнь, значит, не зря собрались.

Во вступительном слове председательствующий депутат Омаров высказал вполне праведное возмущение тем, что в таком прекрасном городе Уфе по дорогам колесят и перевозят пассажиров «ПАЗики», которые создавались еще в 60-х годах прошлого века. И что, если их использование и может быть оправданным, то не в мегаполисе, а в какой-нибудь сельской глуши.

- На дворе 21 век, существуют различные виды экологически чистого транспорта, экономически выгодного для использования. А у нас вот это, – сказал депутат Омаров.

По статистике, приведенной выступающим, за 4 месяца 2018 года на дорогах Башкирии по вине плохого технического состояния транспорта, а также из-за плохих дорог погибли 47 человек.

Следующим выступающим был представитель УГИБДД Антон Свириденко. Он также озвучил статистику по ДТП и погибшим. Сказал, что за 4 месяца проверено 48 тысяч транспортных средств (автобусов) и выписано 46 тысяч протоколов. Другими словами, нарушения находятся каждый раз, когда автобус останавливают для проверки.

В конце выступления представитель УГИБДД по РБ сказал, что и в дальнейшем также инспекция планирует проводить работу по выявлению нарушений.

На этот скучный канцелярский доклад ответил журналист и член общественной организации «Безопасные дороги» Азамат Саитов:

- То, как мы сейчас разговариваем, такой разговор мог состояться и 10, и 20, и 30 лет назад и с тем же эффектом. Давайте говорить поживее. А что касается ситуации, то можно не обращать внимания на изменения лиц в дорожных органах: мафия все равно бессмертна.

После выступления старшего инспектора по особым поручения ГИБДД Антона Свириденко, депутат Омаров задал ему острый вопрос:

- Кто крышует этот беспредел? Это наша беспечность или это кому-то выгодно? Что нам сделать для исправления ситуации?

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

На что гаишник ответил, что это не его работа, что нелегалов они не ловят, а только следят за исполнением ПДД.

Депутат Омаров снова остро парировал:

- Ну если мы так и будем к этому относиться по принципу «моя хата с края», мы далеко не уйдем.

Из дальнейших выступлений на круглом столе выяснилось, что парк троллейбусов и трамваев в Уфе изношен на 85-90 процентов.

А объем рынка нелегальных перевозок составляет не менее 30% от общего рынка. В рублях это порядка 2 миллиарда рублей в год.

Выступавшая на круглом столе представитель «Ассоциации Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова предложила такой способ легализации нелегальных перевозчиков:

- Как сделали в Москве? В течение месяца постоянно проверяют одного перевозчика. Потом берутся за второго, потом за третьего. Как думаете, что сделает нелегальный перевозчик после месяца такого прессинга? Он сам к вам придет, чтобы легализоваться.

По мнению выступавшей, в Уфе нет политической воли для решения проблемы. Все есть: законодательство, все, что нужно, но нет желания и именно воли.

- В Липецке два года назад просто взяли и запретили маршрутки. О, как они выли! Все-таки многие купили автобусы, вложились. Но ничего – спустя два года про них никто не вспоминает: в городе нормальный общественный транспорт, – сказала Татьяна Ракулова.