Госкомитет по транспорту сообщил об ухудшении ситуации на дорогах Башкирии
Сегодня, 17:15ОбществоЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обильный снегопад образовал критическую ситуацию на некоторых участках дорог республики.
Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству предупреждает, что на автодорогах республики могут образоваться снежные заносы, снежный накат и гололедица.
Водителям особенно следует быть внимательным на трассах:
— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский район);
— Толбазы-Красноусольский (Гафурийский район);
— Уфа-Бирск-Янаул (Бураевский район);
— Уфа-Инзер-Белорецк (Белорецкий, Кармаскалинский районы);
— Кропачево-Месягутово-Ачит (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы);
— Магнитогорск-Ира (Баймакский, Зилаирский, Кугарчинский районы).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей