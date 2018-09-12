В Уфе вандалы отломили у скульптуры уши

Неизвестные хулиганы надругались над изваянием белой пантеры на шаре, которая располагается на территории сада имени Салавата Юлаева (раньше он носил имя Надежды Крупской). Повреждения обнаружили работники сада. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Работники «Горзеленхоза», отвечающие за благоустройство сада, сообщили, что обязательно обратятся с заявлением в правоохранительные органы.
Как пояснили в администрации, скульптуру вновь стала украшением сада в 2014 году, когда в парке была проведена масштабная реконструкция в преддверие саммитов ШОС и БРИКС. Тогда там были установлены новые скамейки, фонари, новые прогулочные дорожки, приведён в порядок висячий мост, обновлены детские площадки и т.д. С тех пор они периодически становятся жертвами вандалов. Задержать хулиганов пока, к соджалению, не удалось.