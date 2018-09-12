В Уфе вандалы отломили у скульптуры уши

Как пояснили в администрации, скульптуру вновь стала украшением сада в 2014 году, когда в парке была проведена масштабная реконструкция в преддверие саммитов ШОС и БРИКС. Тогда там были установлены новые скамейки, фонари, новые прогулочные дорожки, приведён в порядок висячий мост, обновлены детские площадки и т.д. С тех пор они периодически становятся жертвами вандалов. Задержать хулиганов пока, к соджалению, не удалось.