В Уфе вандалы разрушили Аллею сказок

Накануне, 13 июня, стало известно, что в Демском районе Уфы неизвестные пока хулиганы надругались над любимым местом прогулок местных жителей - Аллеей сказок, которая была построена пять лет назад.

Как сообщили администрации Демского района столицы, повалена на землю фигурка гномика и погнуты другие скульптуры. Оказались также повреждены спортивные конструкции ВМХ парка, который буквально неделю назад был приведен в порядок.