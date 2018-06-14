В Уфе вандалы разрушили Аллею сказок

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Пострадали также спортивные конструкции парка в Демском районе столицы.
Накануне, 13 июня, стало известно, что в Демском районе Уфы неизвестные пока хулиганы надругались над любимым местом прогулок местных жителей - Аллеей сказок, которая была построена пять лет назад.
Как сообщили администрации Демского района столицы, повалена на землю фигурка гномика и погнуты другие скульптуры. Оказались также повреждены спортивные конструкции ВМХ парка, который буквально неделю назад был приведен в порядок.
Полиция опрашивает очевидцев и надеется найти хулиганов и наказать. В мэрии напомнили, что осквернение зданий или порча имущества в общественных местах наказывается штрафом до 40 тысяч рублей, исправительными работами до одного года, либо арестом сроком до трех месяцев.
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