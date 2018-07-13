В Белорецком районе Башкирии вандалы осквернили могилы

В Белорецком районе Башкирии вандалы осквернили могилыВидео
Сегодня, 14:52Рустэм Башкирцев
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Видеозапись с места происшествия в телекомпанию прислали местные жители.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео
В селе Инзер Белорецкого района Башкирии вандалы осквернили могилы, сообщил телеканал "Россия Башкортостан".
Из видео, присланного местными жителями, похоже, что орудовали вандалы, скорее всего, в ночное время. Они осквернили около двух десятков могил, повалили или разбили памятники и кресты.
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